KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


08 Ağustos 2023 10:23
Yks tercih deprem kontenjanından kim yararlanabilir
Daha önceden üniversite mezun olan kişi deprem bölgelerindeki üni tercih yapacak olmasına rağmen bu haktan yararlanamaz mı

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