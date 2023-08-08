Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Ağustos 2023 10:41
Polis gih

Arkadaşlar merhaba size bir sorum olacaktı polis memuruyum ailemin tek çocuğuyum babam yıllardır psikolojik tedavi görüyor raporları vs mevcut aynı zamanda tansiyon kalp rahatsızlığı da var dilekçe versem ne olur ?

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