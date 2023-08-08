Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 10:47
Gih

Arkadaşlar merhaba ailemin tek çocuğuyum babam psikolojik tedavi görüyor bütün raporları mevcut kalp ve tansiyon hastalığı da var ailemin yanına gih olarak gitme şansım nedir tek çocuğum özellikle belirtiyorum

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıPolisin Mesaisi 8 Saat olmalı 12 saat mesai kalkmalıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiLGS sınav ücretiTezsiz yüksek lisans yan verir mi?Polisin ev kirası Suriye görev 26 Nisan açığa alınanlarEmekli ikramiyesi

Sözlük

yürüyen ego 3 züğürt ağa 1 istanbul 2 gluten 1 sakal 2 çocuk doktorluğu son durum 2 yıldız tilbe 1 sosyal medya paylaşımlarından kişilik analizi 1 Goygoy 2 prizin yanında yer kiralamak 1

Son Haberler

Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçtiAltının gram fiyatı 1.678 lira seviyesinden işlem görüyorDolar/TL, 27,00 seviyesinden işlem görüyorBorsa güne rekorla başladı28. Dönem'in ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.