Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 11:19
Kişiden sgk hizmet dökümü istenecektir

Eş durumu için başvuru kısmının sonunda böyle bir yazı var ama yükleme yeri yok bunu da idare mi yükleyecek?


MuaLLim_01
Memur
08 Ağustos 2023 11:44

özür grubu evraklarını kurum idaresi yüklüyor sonra da onay veriyor hocam.

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