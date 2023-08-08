Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 11:30
Milli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !

Yine empati duygusuyla yaralı gönüllere şifa amacıyla açtığım bir konudur.

İNSANLAR MUZDARİP ! ÖĞRETMENLER DEPRESYONDA !YER DEĞİŞTİREMİYORLAR !

Ne il içi Ne DE iller arası !

Konu basit BECAYİŞ GERİ GELMELİ! 2 Öğretmenin muvafakatnamesi ile birlikte yer değiştirme işlemi yılda 3 dönem yapılmaldır.

EYY MEB HERŞEYİ DE BENDEN BEKLEMEYİN YA :))


sipsa26
Şef
08 Ağustos 2023 11:39

Tamam


melike.h
Şef
08 Ağustos 2023 11:44

olur


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Ağustos 2023 11:54

en temiz yöntem bu alan razı veren razı(yani yer değiştirenleri kast ediyorum)


spock
Daire Başkanı
08 Ağustos 2023 12:01

Tüm atamalarda ortak kontenjan kullanıp il emri ve ilçe emri gibi tuhaf işleri kaldırırlarsa sorun falan kalmayacak.


hoca7979
Aday Memur
08 Ağustos 2023 12:10
Il içi rotasyon uygulanmalıdır şu an çalıstigim okulda herkes 20 senedir çalısıuor hak degil bu okulun sahibi olmuşlar her selam vedigim kac yıldır burada olduguyla ovunuyor

difficulties
Aday Memur
08 Ağustos 2023 12:26

Hizmet puanı olan yerde becayiş olmaz. Hadi başka kapıya.


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Ağustos 2023 12:35

sen defol git başka kapıyı cahil! eskiden hizmet puanı da vardı becayişte vardı ama ne bilsin sen


Fingolfin42
Aday Memur
08 Ağustos 2023 12:43

Becayiş bir yönüyle adaletsiz bir uygulamadır. Çünkü kişilerin bulundukları okullardaki kadroları kendilerine ait değildir devletin kadrosudur. Kafasına göre al sen bu kadroyu senin kadron benim olsun demek yanlış bence.Oraya gelmek isteyip de gelemeyen atıyorum 300 puanlı biri varken becayiş ile 150 puanlı biri gelip yıllarca o kadroyu işgal edebilir. Üstelik işin içine para falan da girer. İyi bir yere gitmek için para teklif edenler çıkar.

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