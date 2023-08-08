Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 11:43
atama sürecindeki eş nedeniyle başvuru

merhabalar. okulumuzdaki arkadaşımızın eşi yeni atandı. şu an aile bakınlığında bakan onayında olduğunu biliyoruz. işbaşı yapması başvuruların son gününe ya ucu ucuna yetişecek ya da bir.iki gün gecikecek. bu durumda arkadaşımız yarım dönem daha mı kalıyor? yapılabilecek herhangi bir şey var mı? bakanlıktan sürec devam ediyor şeklinde yazı almak kararname örneği vesaire gibi?

şahsi yorumlardan/ görüşlerden ziyade konuya dair gerçek ne kesin bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olabilirler mi?

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