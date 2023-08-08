Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 11:51
Eşi Eylül'de Göreve Başlayacak Olanların Eş Durumunda İstenen Belgeler
Eşim yeni atandı eylülde göreve başlayacak. İl içi eş durumu için başvuru yaptım. Müdürüm bana yüklememiz gereken evraklar olduğunu söylüyor. Tam olarak hangi evraklari yüklememiz gerekiyor. Eylülde göreve başlayacak olanların kadrolu eşlerine eş durumu hakkı tanındı fakat elimizde sadece atama sonuç belgesi var. Kararnameleri henüz çıkmadı. İstenilen evrak e devletten alacağınız atama sonuç belgesi mi?

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