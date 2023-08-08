Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 12:16
Okulöncesinin sorunları nelerdir,neden herzaman unutulurlar.

1- Emeklilik yaşının 52 yi geçmemesi bir düzenleme şart.Bu meslek bu yaştan sonra zor yapılır. 2- Anasınıflarında yardımcı çalışan (abla)sorunu.Bu sınıf öğrencileri özbakımlarını yaparken henüz tam değillerdir.Diğer sınıflara benzemezler.Yemek,bulaşık,masa,temizlik,hijyen ortam,mutfak işleri,tuvalet lavabo temizliği kullanımı,kusmalar,elbisesini çıkarmasına yardım etmesseniz tuvaletini yapamaz öğretmen bu sınıfta yirmi &#263;ocuğu bırakıp lavaboya tuvaletede gidemez çocukla.Velhasıl veliler verecek ücretini okula yük değil.Öğrenci memnun güvende,veli memnun içi rahat,öğretmen memnun peki soruyoruz kime zararı var bu durumun .Yasal düzenlemesi yapılsa sigorta asgari ücret konusunda.Kolay ve resmi bir statüde bu iş hallolsa.Okul idaresi öğretmen kimi istiyorsa yardımcı olsun zorlada yakını akrabasını vermesin o daha kötü olur.Yıllardır yazılır çizilir ama ses yok mebin ilgili birimi acaba sosyal medya ile ilgilenmiyormu,yabancımı sirusu geliyor akla haliyle.Yada dijital yeterlilik mi.Bütün anasınıfı öğretmenlerimizi destek vermeye ve seslerini duyurmaya davet ediyorum.Siz hep unutuldu uz okulun bir köşesinde.Mebin ilgili biriminede sitemliyiz.

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