Kadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzin

Merhabalar.Kadrolu bir memur olarak çalışırken istifa edip sözleşmeli memurluğa atanan birisinin yıllık izni hemen 20 gün olarak açılır mı yoksa 1 yıl beklemesi gerekir mi?Hitap hizmet dökümünde 1,5 yıl çalışma süresi görünmekte.Bazı kurumlar kabul etmiyor diye duydum ondan dolayı sordum.

Merhabalar.Kadrolu bir memur olarak çalışırken istifa edip sözleşmeli memurluğa atanan birisinin yıllık izni hemen 20 gün olarak açılır mı yoksa 1 yıl beklemesi gerekir mi?Hitap hizmet dökümünde 1,5 yıl çalışma süresi görünmekte.Bazı kurumlar kabul etmiyor diye duydum ondan dolayı sordum.