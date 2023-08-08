Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 12:20
Kadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzin
Merhabalar.Kadrolu bir memur olarak çalışırken istifa edip sözleşmeli memurluğa atanan birisinin yıllık izni hemen 20 gün olarak açılır mı yoksa 1 yıl beklemesi gerekir mi?Hitap hizmet dökümünde 1,5 yıl çalışma süresi görünmekte.Bazı kurumlar kabul etmiyor diye duydum ondan dolayı sordum.

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