Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 12:45
Sağlık raporu hk.

Diğer başlıklar bu kadar kalabalık olmadığı için konuyu buraya açıyorum öncelikle..

Arkadaşlar yarın işbaşı yapmam gerekiyor.. şu an başka bir ildeyim.. yarın buradan(görev mahalli dışındaki ilden) alacağım sağlık raporu geçerli midir? Ya da bugün (iznimin son günü) mü almam gerekiyor..? Ya da başka türlü nasıl olur.. teşekkürler


hidalgo54
Şef
08 Ağustos 2023 13:00

Görev mahalli dışından alacaksanız şayet acilden giriş yapılması gerekiyor. Aksi halde geçersiz.

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