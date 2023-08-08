Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 12:53
Mazeret tayini excell listesi yok mu
Arkadaşlar her yıl liste yayımlanırdı, bu sene yok. Nasıl ulaşabilirim?

Semihkirca
Aday Memur
08 Ağustos 2023 13:03

Birinci aşamada sadece başvurular yayınlanıyor hocam. İkinci aşamada tercihler yapılıyor. Excel listesi tercihler aşamasında yayınlanıyor.


atadenizaras
Aday Memur
08 Ağustos 2023 13:16
Aa evet özür dilerim benim aklımdan tamemen çıkmış. Teşekkür ederim
Semihkirca, 2 saat önce

Birinci aşamada sadece başvurular yayınlanıyor hocam. İkinci aşamada tercihler yapılıyor. Excel listesi tercihler aşamasında yayınlanıyor.


majesteleri7
Şube Müdürü
08 Ağustos 2023 13:35

Sen buralarda yenisin galiba toprağım acele etme

Toplam 3 mesaj

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