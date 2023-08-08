KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ağustos 2023 12:55
Dışarıdan daha çok lisans mezunu mu alınıyor önlisans mezunu mu

Merhaba, hava kuvvetlerine dış kaynaktan daha çok lisans mezunu mu alınıyor yoksa önlisans mezunu mu aliniyor? Personel veya ikmal bölümü


kerem325
Aday Memur
08 Ağustos 2023 12:58

Not: astsubay olarak


levelup06
Memur
08 Ağustos 2023 14:27
Lisans
kerem325, 2 saat önce

Not: astsubay olarak

Toplam 2 mesaj

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