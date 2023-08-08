Dışarıdan daha çok lisans mezunu mu alınıyor önlisans mezunu mu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
MSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirPersonel sınıfı subayBekçiliği bırakıp dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçişDışarıdan daha çok lisans mezunu mu alınıyor önlisans mezunu muASEM Evci İzni HakkındaBi sonraki asem suem alımında kontenjanYedek subahjandarma asem suem cagrilma puanlariAsem intibakBu felaketlerden sonra Aralık ayındaki jandarma alımında kontenjan artar mı
Sözlük
Son Haberler
Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi 13 kişi yaralandıBakan Bak, gençleri GSB Gençlik Merkezleri'ne davet ettiHatay'da sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmaya çalışan kişi boğulduToplu Sözleşme'de ön müzakere süreci tamamlandıDiyarbakır'da su tasarrufu için oto ve halı yıkama geçici olarak yasaklandı
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.