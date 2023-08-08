Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2023 13:09
Ziraat Bankası para puanlar neden alışveriş sitelerinde kullanılmıyor

Yatan para puanlar , trendyol, hepsiburada benzeri sitelerde kullanılmıyor.Umarım ileriki dönemlerde maaş anlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığı Ziraat bankası ile anlaşmaz.Zamanında yatırmadıkları gibi üstüne birde kullanamıyoruz.


cetek
Aday Memur
08 Ağustos 2023 14:29

Normal parapuanlar da kullanılamıyor. Asıl olması gereken nakit olarak almak puan olarak değil.

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