Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 13:15
Analık İzni Çalışabilir Raporu

Arkadaşlar merhaba. Eşim istinaf mahkemesinde çalışmakta. Hamilelikte alınan 32. haftadan sonra çalışabilir raporunun SGK antlaşması olan bir doktordan alınması şart mıdır? SGK antlaşması olmayan bir doktordan alınan çalışabilir raporunu kurum kabul etmeyebilir mi ?

13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğ (Seri No:6)'nin Doğum Sonrası Analık İzni Süresine Eklenebilecek Süreler başlıklı 3 üncü maddesinin c bendinde "c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir." hükmü yer almakta olup ancak eşime sgk antlaşması olmadığı için kabul etmeyiz demişler. Bu madde kapsamında kabul etmek zorında değiller mi ? Bu konuda bilgisi olan var mıdır?

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