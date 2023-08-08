Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 13:58
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı? Öğretmenler Açıklama Bekliyor

MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?

MEB Deprem Mazeretini Neden Kaldırdı Öğretmenler Açıklama Bekliyor

MEB dün başlayan öğretmenlerin mazeret ataması birinci aşama başvurusunda, sistemi açtığında diğer nedenlere bağlı mazeretler arasında yer alan "deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle" butonunu kaldırdı.

Öğretmenler bu değişiklikten dolayı şaşkınlıklarının yanı sıra gerekçeyi de öğrenmek istiyorlar.

MEB bu konuda kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Sistem açıldığında (mebbis) ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde iken şu anda deprem mazereti bulunmamaktadır.


Eversst
Aday Memur
08 Ağustos 2023 14:00

Arkadaşlar haber Ana sayfada


zefur2015
Aday Memur
08 Ağustos 2023 14:15

İnşallah bakan açıklama yaparak müjde verir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinEv sahiplerinin Allah yardımcısı olsunYeni Başlayan Öğretmene tavsiyelerİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Eş durumu ekranı açıldı mı?2.il dışıİl dışı ilişik kesme süresi1 aydır tatildeyim, hiçbir şey anlamadım demiştim, bizim ingilizceci öyle bir şey söyledi ki..Emlak Balonu Sönüyor

Sözlük

edip akbayram 1 tek cümlede yalnızlık 2 prizin yanında yer kiralamak 1 Halka Arz 2 kilo takıntısı 3 ulus baker 1 doktor istifaları ve yurtdışına gitmeler 2 yürüyen ego 3 içinden geldiği gibi 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi 13 kişi yaralandıBakan Bak, gençleri GSB Gençlik Merkezleri'ne davet ettiHatay'da sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmaya çalışan kişi boğulduToplu Sözleşme'de ön müzakere süreci tamamlandıDiyarbakır'da su tasarrufu için oto ve halı yıkama geçici olarak yasaklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.