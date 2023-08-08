Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 14:27
Kararname
Merhaba. İl dışı atamam yapıldı ama kararnamem okula gelmediği için görevden ayrılma işlemlerini yapamıyorum. Halbuki süreç dün başlamıştı. Ne zaman gelir veya nerden bilgi almam lazım?

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