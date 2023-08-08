Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 14:32
Silah ruhsatı hakkında soru

Sa. İnfaz Koruma Memuruyum. Silah ruhsati icin saglik raporu almaya gittim. Butun muayeneleri gectim. Pskiatriye gittim. Doktor hicbir soru veya test yapmadi. Direk kollarima bakti. Kolumda 17 yil oncesine ait ufacik yara izi vardi iki adet. 2-3 cm uzunlugunda ve 1 cm kalinliginda bile yok. Doktor kac yildir bu meslegi yaptigimi sordu.4 yil dedim. Onceden ne is yapiyordun dedi silahli guvenliktim dedim. Kolundaki izlerden olmaz dedi. Bende dedim ki silahli guvenlik icin saglik raporu aldim. Askerde 15 ay komando olarak gorev yaptim. Meslege giterken yine aldim bu raporu. Devlet bana tasima hakki tanimis dedim ama inadinami yada mevzuat geregimi nedir olumsuz verdi . E devletden cikmasina 1 hafta var ama saglik raporuna kayit oldugum yerdeki adama sordugumda onaylamamis pskiatri dedi. 1000 tl ucret cop oldu. Varmi bu konuda cozumu olan , bilgi tavsiye verebilecek ??


Naive
Aday Memur
08 Ağustos 2023 14:36

Bu arada sira beklerken sunu gordum. Guvenlik arkadas elinde 2-3 silah ruhsati icin saglik raporlari ile muayene muayene gezdi onumuzde. Silah ruhsati alacak kisiler disarida oturuyodu. Guvenlik arkadas herr girdigi doktora " hocam , bashekim hastasi " diye girdi ve saniyesinde butun muayeneleri gecti . Bununla ilgilide sikayet edecem ama bisey cikarmi sanmiyorum...

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