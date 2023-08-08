Psikiyatri İhraç Geri Dönüş? Yardım..

Merhabalar

Asaleti tasdik olmamış polis memuruyum. Geçmişte bir psikiyatrik rahatsızlığım mevcut (yaygın anksiyete bozukluğu) meslekte iken bu rahatsızlığım tekrarladı ve D dilimi rahatsızlık taşıdığım belirlendi. Ancak SGK geçmişte bu rahatsızlığım olduğu için DMK 98 uyarınca beni ihraç edeceğini bildirdi. Bu durumda geri dönmek için dava açıldığını ve emsal kararların olduğu bildirildi.

Sadece şunu öğrenmek istiyorum dava ile dönmem durumunda D dilimi rahatsızlığım devam ediyor olacak sonuçta beni Gih olarak mı alırlar yoksa sağlam raporu almam zorunlu kılınır ve emniyet hizmetleri sınıfında mı çalışmak zorunda bırakılırım bilginiz var mı acaba?