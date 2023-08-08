Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 14:39
Psikiyatri İhraç Geri Dönüş? Yardım..

Merhabalar

Asaleti tasdik olmamış polis memuruyum. Geçmişte bir psikiyatrik rahatsızlığım mevcut (yaygın anksiyete bozukluğu) meslekte iken bu rahatsızlığım tekrarladı ve D dilimi rahatsızlık taşıdığım belirlendi. Ancak SGK geçmişte bu rahatsızlığım olduğu için DMK 98 uyarınca beni ihraç edeceğini bildirdi. Bu durumda geri dönmek için dava açıldığını ve emsal kararların olduğu bildirildi.

Sadece şunu öğrenmek istiyorum dava ile dönmem durumunda D dilimi rahatsızlığım devam ediyor olacak sonuçta beni Gih olarak mı alırlar yoksa sağlam raporu almam zorunlu kılınır ve emniyet hizmetleri sınıfında mı çalışmak zorunda bırakılırım bilginiz var mı acaba?


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
08 Ağustos 2023 14:50
Senin rahatsızlığınn tıbbi muayenesi gereken ve bilinmesi için tıbbi test sonuçları gerekir ya boyu kısa kilolıılar ne olacak

cenksozen
Şef
08 Ağustos 2023 15:55

bu tür davaların ne sonuçla sonuçlandığını bilmemekle beraber senden öğrencilikde aranan şartlar yani a dilimi şartlar aranır.sen memuriyet şartlarını sağlamadığından dmk 98 e göre ihraç durumu söz konusu olabilir.Buna karşı dava açılır.yönetmelikde psikiyatrik rahatsızlıklarda son 2 yılın semptomsuz geçirildiği durumda a diliminde kabul edileceği yazılıydı.ez cümle mesleğe girmeden evvel ne zaman muayeneye gittin ilaç kullandın.bu önemli.

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