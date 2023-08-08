Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 14:50
GYS İdare Memurluğu

Genel olarak netler ne durumda bu gönderi altında paylaşsak hiç fena olmaz sınavın biraz kolay olması netleri yükseltmiş gibi duruyor 90 üstü net çok fazla sizin netleriniz nasıl. Sınav hakkında görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası.

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