Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 14:55
Memurlar.net Oku lütfen

Aylardır Mazeret sonucunu bekleyen memurlar olarak bu konuyu haber yapmanı bekliyoruz. Mazeret dilekçesi başlıklı forum aylardır ilk sıralarda görün bu durumu. Lütfen haber yapın. Bu konuda çok mağdur var


Cabbar Beşekatlar
Aday Memur
08 Ağustos 2023 15:24

Güncel

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