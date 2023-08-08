KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2023 14:57
beden eğitimi mezunu arkadaşlara sorum....

arkadaşlar merhaba. ben halihazırda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencisiyim. ancak bazı nedenlerden dolayı okula devam edemiyorum bu yüzden dondurmayı da düşünüyorum. şu an açıktan başvurular var egzersiz ve spor bilimleri bölümüne kaydolmayı düşünüyorum ama buradan hem baştan başlıyor okul şu an ben 3.sınıfım bir de formasyon almam gerek sanırım öğretmen olmak için. mantıklı mı sizce kaydolmak ne tavsiye edersiniz

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