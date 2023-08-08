Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 14:58
Mazerete bağlı yer değiştirme hakkında !

Merhaba kıymetli arkadaşlar, mazerete bağlı il dışı atama için başvuruda bulunacağım. Fakat tercih listesini görmem gerekiyor. gördüğümde istediğim şehir yok ise tercihte bulunmaz isem bir sıkıntı olur mu ?


Eversst
Aday Memur
08 Ağustos 2023 15:04

Olmaz

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