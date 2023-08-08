Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 15:00
Erzurum İçinde Tam Gün Ana Okulu

Sayın hocalarım bildiğiniz gibi geçim zor çocuklarımızı ana okuluna göndereceğiz tam gün ana okulları devlette bulamadım genelde 9 14 çalışıyor tam günler diğer ana okulları yarım gün çalışıyor. Bu da bizleri özel kreşlere itiyor o alanda da bir öğrencinin ortalama ücreti 6 bin tlnin üzerinde bu noktada özellikle Erzurum'da görev yapan hocalarımdan yardım istiyorum. Bildiğiniz bu okul var hocam dediğiniz okul var mıdır?

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