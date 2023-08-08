Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 15:10
Fazla mesai(Bilgi işlem personeli)

Kurumumuzda fazla mesai tüm arkadaşlarımıza yatırılıp bilgi işlemde çalışan personele yatırılmaması ne kadar hakkaniyetli. Mesaiye kalınmıyor olarak nöbet tutmuyor olarak görünüp bu birimde çalışan bilgisayar teknisyeni vs arkadaşlar biliyor ki gece saatlerinde aranıp işlemlerin yapıldığını nöbet günlerin de hafta sonları gelinip çalışıldığını rol vermenin dosya silmenin hafta sonları tatilinde her saniye aranıp çözüm bulunduğunu VPN programında günlük müşteri hizmetleri gibi çalıştığımızı velhasıl bu durum çözülmeli inanın parasında değilim bana verilmesin ama ihtiyacı olan arkadaşlarım var saygılar.

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