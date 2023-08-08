Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 15:20
İstifa dilekçesi örneği

Beyler acil istifa dilekçe örneği yazabilir misiniz?


Android60
Daire Başkanı
08 Ağustos 2023 15:25

Artık bu mesleği yapmak istemiyorum. Herkese elveda ben istifa ediyorum.

Arz ederim

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Tel


cevik16
Aday Memur
08 Ağustos 2023 15:26

Resmi yazışma kuralları denen birşey var haberin yok galiba ?


parismoskovalondra
Aday Memur
08 Ağustos 2023 15:58
.. sicil sayılı polis memuru olarak şu yerde görev yapmaktayım. Tüm haklarımın saklı kalması koşuluyla usülüne uygun olarak istifa etmek istiyorum arz ederim. İçeriği bu şekilde dostum. Dilekçene cevabını bekliceksin.
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