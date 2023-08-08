Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 15:58
Mübaşirlik ve Katiplik Tercih beyanı

Arkadaşlar Mübaşirlik mülakatına girdim , benim ikamet ettiğim yere 7 kişi diğer ilçelere de 4 kişi alınacak benim merak ettiğim bu kazanırsak tercih beyanı veriyormuşuz ilçe yazarak. Komisyon bizleri ilçelere dağıtırken neye göre dağıtıyor ikametgaha göre mi beni ikamet ettiğim yere atma şansı yüksek mi ? Teşekkürler.

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