Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 16:25
İzmir bşb'de düz memurun 39bin maaş alması

bugün sağlam bir kaynaktan aldığım duyumdur.

kamunun kendi içindeki maaş farklarının yanı sıra belediye-kamu arasındaki farklar da göz ardı edilemeyecek noktalara gelmiş durumda..


Çorluilolsun
Aday Memur
08 Ağustos 2023 16:29

SAĞLAM KAYNAK YANLIŞ BİLGİ VERMİŞ KARDEŞ BAHSE KONU ARKADAŞ TAVANDAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI ALSA BİLE O MAAŞA ULAŞAMAZ, MÜHENDİS ONA YAKIN ALIYOR AMA MEMURU ŞİRKETE FALAN YÖNETİME GÖREVLENDİRMİŞLERSE OLABİLİR.


r.diyojen
Daire Başkanı
08 Ağustos 2023 16:30

Belediyeler bir çok yerde öyle, 15 bin nüfuslu belediyelerde bile dünya maaş alan işçiler var. Amaç nedir, neyin yarışı bu anlamıyorum. belediyelerin kontrol altına alınması gerekiyor, iyice zıvanadan çıkardılar işi.


Chatgbt5
Aday Memur
08 Ağustos 2023 17:23

Yüksek maaş alan kurumlara neden yüksek maaş veriyorsunuz diyen aklı evveller az ötede oynayın

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