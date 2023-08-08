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Editörler : oto-danisman-expert


08 Ağustos 2023 16:57
Erzurum Kiralık ve Satılık Ev

Merhabalar arkadaşlar.

Tayin sebebi ile Erzurum Yakutiye Palandöken Aziziye ilçelerine gelen yada gelecek olan arkadaşlar aşağıdaki numaradan tarafıma ulaşırlarsa ev alımı veya kiralaması konusunda yardımcı olabilirim.

05332363939

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