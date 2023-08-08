Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 17:04
Esi Ziraat Bankasinda calisip özur durumuna basvuranlar

Esi Ziraat bankasinda calisip es durumuna basvuranlar hangi secenegi isaretleyecek.

Sosyal Guvenlik kurumu,Diger \ Banka gorevlisi personel

Secenegini mi, yoksa

Kamu kurumunda surekli isci... / İsci, sozlesmeli personel

Secenegini mi, hangisini isaretlediniz.

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