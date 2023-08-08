KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Ağustos 2023 17:33
Lisans önlisans mezunlarının üniversitelere atanması
Merhaba arkadaşlar. Hali hazırda lisans mezunuyum. Önlisans okuduktan sonra merkezi atamadan atanılmayacağını biliyorum ancak üniversiteler alım yapıyor üniversitelere önlisans kpss ile girebilir miyim

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