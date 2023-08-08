Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 17:45
Emniyetten Nüfus Müdürlüğüne geçiş
Ankara personel daire başkanlığına bir türlü ulaşamadım arayarak. Emniyetten nüfus müdürlüğüne geçişte dilekçe nereye yazılması gerekiyor muvakkat alabilmek için.Bilen varsa dönüş yapabilir mi

&YuSuF&
Memur
08 Ağustos 2023 17:51
Muvafakat için senin kurumda bir yere başvurmaya gerek yok sen geçmek istediğin nüfus müdürlüğüne dilekçe ile başvuruyorsun gerekli işlemleri dilekçe verdiğin kurum yapıyor senin tayinin için içişleri bakanlığına yazıyor oda emniyete emniyet tayin için muvafakat verirse tayinin oluyor bu süreç ortalama 7 ay sürüyor
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