Emniyetten Nüfus Müdürlüğüne geçiş

Muvafakat için senin kurumda bir yere başvurmaya gerek yok sen geçmek istediğin nüfus müdürlüğüne dilekçe ile başvuruyorsun gerekli işlemleri dilekçe verdiğin kurum yapıyor senin tayinin için içişleri bakanlığına yazıyor oda emniyete emniyet tayin için muvafakat verirse tayinin oluyor bu süreç ortalama 7 ay sürüyor

Muvafakat için senin kurumda bir yere başvurmaya gerek yok sen geçmek istediğin nüfus müdürlüğüne dilekçe ile başvuruyorsun gerekli işlemleri dilekçe verdiğin kurum yapıyor senin tayinin için içişleri bakanlığına yazıyor oda emniyete emniyet tayin için muvafakat verirse tayinin oluyor bu süreç ortalama 7 ay sürüyor