Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 17:52
Mazeret tayini

Merhaba arkadaşlar il dışı atamasında boşalan kadroyu mazeret atamasında kesin açık olarak gösterirler mi


teachertobe
Memur
08 Ağustos 2023 17:54

Mazeret atamalarında bütün boş normlar açılıyor

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