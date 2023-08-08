KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2023 17:58
Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık çalışanlarının taban ücretinin en az bir kat artırılması gerektiğini dile getiren Fahrettin Koca, tavan oranlarının da düzenlenmesi gerektiğini belirtirken "Nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum" dedi."EN AZ 1 KAT ORANINDA ARTMALI"

Sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm sağlık çalışanları için bu oranın en azından bir kat artırılması gerekiyor.

Sizce bundan ne anlamalıyız?

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