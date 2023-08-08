KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 18:07
As/Nexia Turkey Hakkında

Merhaba ,

As/Nexia Turkey Vergi Denetçi Yardımcılığı pozisyonu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşabilir mi ?

Diğer denetim yazısında genelde big4 konuşulduğu için oraya yazmak istemedim ..

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