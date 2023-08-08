Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 18:22
Sağlık daire başka hastaneye sevk etmesi

Selamünaleyküm iyi günler şark ilinde görev yapıyorum sağlık daire beni Ankara bilkent hastanesine sevk etti. Personel şube yazıyı bugün verdi bana. Bana senelik izin alıp gidebilirsin yada buradaki devlet hastanesinden sevk alıp gidebilirsin dedi. Bununla ilgili işleyişi bilen yardımcı olabilir mi


sekoo56
Aday Memur
08 Ağustos 2023 19:13

Dilim belirtir raporu için mi sevk ediyorlar ve yıllık izin alabilirsin mi dediler


dnzlr38
Aday Memur
08 Ağustos 2023 19:39

Durum ve Dilim belirt rapor için buradaki hastanenin verdiği rapor yetersiz görüldüğü için bilkent e sevk edildim ama olur alınması gerekiyor mu varsa nasıl olacak kimse bilmiyor

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