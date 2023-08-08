Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 18:25
Sevincimiz 30 gun

Geçen ay maaşlara zam geldi diye mutlu olanlar olabilir BİR Ayda maaşınız yarı yarıya eridi.

İşte kanıtı

Bir ay önce 500 /600 TL olan 5 litre zeytinyağı

Bu ay 1000/1200 TL ye yükselmiştir.


Feriduni
Şube Müdürü
08 Ağustos 2023 18:28
Olsun, gerekirse taş yeriz. Kudüs, kırmızı çizgimiz. İrlanda'nın oyunu bunlar.

Alex10alec
Şube Müdürü
08 Ağustos 2023 18:38

A101 çiçek yağını kullanın Vera en ucuzu


ahmetalisivas
Aday Memur
08 Ağustos 2023 19:09
Bu millete çok bile. Herkes hakettiği yağı kullanır.
Alex10alec, 1 saat önce

A101 çiçek yağını kullanın Vera en ucuzu


matematikogretmenii
Şef
08 Ağustos 2023 19:21
Zeytinyağı yeme
Toplam 4 mesaj

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