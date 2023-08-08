KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ağustos 2023 18:26
İnsan kaynakları yönetimi 3183
Arkadaşlar önlisans insan kaynakları yönetimi ataması sizce nasıl araştırma yapıyorum ama net bilgiye de ulaşamadım.2024 e hazırlanıyorum

biochemical
Aday Memur
08 Ağustos 2023 18:45
Üniversite alımlarına bak illa ki vardır
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Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2022 KPSS Makine teknikeri olarak atanan biri 2024 KPSS'de elektronik teknikeri olarak atanabilir miDHMİ önlisans havacılıkİnsan kaynakları yönetimi 3183

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