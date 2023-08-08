Editörler uyumayın lütfen.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Mehmet Şimşek: maaşlar artmasaydı enflasyonu düşürürdükSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur hakkını istiyor.Maaşlar eridi.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL yada %20+12.000TL zam yapıOcak Zammı %30+2.5 gelecekYine Yolda BırakılacağızKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemursen ile Kamusen Toplu Sözleşme Öncesi neden eylem yapmıyor?Ocak'ta olması gereken zam %0 oransal 18k seyyanen'dir
Sözlük
Son Haberler
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak'Kamu Çerçeve Protokolü'nün belediyeler için uygulanması için bütün gücümüzü kullanacağız'Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklamaTartıştığı Kıbrıs gazisi babasını silahla öldürdüKarşı şeride geçen tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.