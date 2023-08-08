KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2023 19:19
Sınıf öabt zor muydu

Arkadaşlar herkes zordu diyor bana da çok zor geldi geçen seneye nazaran fakat kime baksam yüksek netler yapmış

Benim gy-gk 65 eğitim 55 öabt 45 civarı gelicek sizce nasıl bu netler bir umut var mı

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