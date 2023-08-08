Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2023 19:25
Kurumlar arası gecıs

Merkezı atamayka kadrolu atandım ıse başlayacagım . Unıversıte hastanesu benı kabul ederse asaletım tasdık olmadan gecebılır mıyım

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