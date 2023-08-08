KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ağustos 2023 19:37
MERKEZ BANKASI TEKNİSYEN ALIMI

merkez bankası çalışanlari 657ye tabii değil mi maaslari hakkında bilgisi olan var mı memur olmuyorlar mi sözleşmeli yazmislar ama memurluk hakkında bişey dememişler bilgisi olan yazarsa buradaki teknisyen ya da mühendisler sevinir

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