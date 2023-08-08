Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 20:27
İl Özel İdare Tayin

Merhaba 24.07.2019 da sözleşmeli olarak il özel idarede mühendis olarak başladım. 15.02.2023 te kadro girişimizi yaptılar. 4 yılım dolmuş oldu kurumda. Ancak kurumdakiler 15.02.2023 ten itibaren 1 yıl kurumda kalmam gerektiğini söylüyorlar tayin için ancak benim bildiğim öyle bir süre olmaması lazım. Yanlış mı biliyorum acaba?kanunda sözleşmeli olarak çalıştığımız günler sayılıyor yazıyor açıkca. Yardımcı olabilir misin örnek var mıdır aramızda?

Çok Yazılan Konular

Mazeret izni ve yıllık izinMerkezi atama ile 4B sözleşmeliden kadroluya atanabilir miyim?Evrak Teslim Tarihinin UzatılmasıYıllık izinHizmet birlestirme28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4/B Teknik Destek Personeli 3+1 sonunda hangi kadro olacakAdalet bakanlığı istifa hakkında399 dan 399 / 657 ye geçişSözleşmeli personel olarak çalışan sözleşmeli alıma geçiş yapabilir mi?

Sözlük

anadolu rock 3 prizin yanında yer kiralamak 1 Baruch Spinoza 2 edip akbayram 1 bağımlılık 2 çocuk doktorluğu son durum 1 Dudu 1 bamya 3 Özgürlük 16 şampuan 12

Son Haberler

'Arazi benim' dedi, mahallenin yolunu kapattıErdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedikManisa'da üzerine kaya düşen pikapta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİstanbul'dan sonra bir ilde daha taksi ücretlerine zam yapıldıHavalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.