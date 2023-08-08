KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


08 Ağustos 2023 20:30
Adaletten AÖF'e geçiş hangi bölüm

Selamlar arkadaşlar

2 yıllık adalet mezunuyum dgs ile lisansa tamamlamayı düşünüyorum. Araştırdığım kadarıyla bazı üniversiteler 3. Sınıftan başlama imkanı sunuyor. En hızlı ve kolay yoldan lisansa tamamlamak için hangi üniversite ve bölümü seçmeliyiz? Yaz okulu ve üstten ders alarak en erken şekilde bitirmek istiyorum.

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