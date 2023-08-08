Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 20:34
Eşi özel de çalışan evrakları ile ilgili

Sadece mebbiste başvuru yapmak yeterli mi yoksa evrak götürmek zorunda mıyız acaba süreç nasıl işliyor il dışındayım okula gitme şansım yok tayin isteyemem mi yani şimdiden teşekkürler cevaplar için


teachertobe
Memur
08 Ağustos 2023 20:57

Belgeleri taratıp idareye mailden gönderin bazı okullar asıllarını da istiyor sorun isterlerse kargolayın

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