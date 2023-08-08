Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 20:38
Oğlumun sağlık durumu mazeret atamasi

Arkadaslar selamınaleykum

Cizreye yeni atandım oğlum astım tedavisi görüyor

Mazeret durumunda dogudan doğuya il dışı tayin isteyebilir miyim süreç nasıl oluyor Allah rızası için yardım edin burda ev yok ailemi getiremedim uzaktalar perisan bir şekilde yaşıyorum gözüm arkada süreci bilenler yardım edebilir mi


Kadir-29
Memur
08 Ağustos 2023 20:44
Atanmadan önce keşke dilekçe ile durumu bildirseydiniz daha hızlı sonuç alınabilirdi. Durum yeni geliştiyse bilemem. Allah şifa versin insallah

Emreczr
08 Ağustos 2023 20:45

Abi yeni rapor alabildim maalesef :(

Kadir-29, 35 dk. önce
Atanmadan önce keşke dilekçe ile durumu bildirseydiniz daha hızlı sonuç alınabilirdi. Durum yeni geliştiyse bilemem. Allah şifa versin insallah
Toplam 2 mesaj

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