Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 20:51
Malulen emeklilikte silah taşıma ruhsat yardım

Fizik tedavi bölümü d dilimi rapor neticesinde 2023 Temmuz ayında malulen emekli oldum ancak silah ruhsata gittiğimde malulen emeklilik durumunda devlet hastanesinden taşıma ruhsatı için rapor almam gerektiği söylendi, yönetmelik yeni değişmiş. Bu konuda bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilirmi

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