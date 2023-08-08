Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 20:51
gys 2023 için mülakat olacak mı

iyi günler.

bakanlığı aradığımda mülakat olacağı söylendi ama gazetelerde olmayacağı yazıyor.sizce mülakat yada tercihler ne zaman açıklanır bilen var mı


muallim_34
Genel Müdür
08 Ağustos 2023 21:05

Belirsiz ..

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