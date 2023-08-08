Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ağustos 2023 20:56
Acil asker eş durumu tayin

Arkadaşlar merhaba eşi asker olup eşinizin tayininin eş goturulemeyen yere (ırak Suriye ve) yere çıkan saglik personeli arkadaş var mı bu durumdayim ve 4. Yılımı çalışıyorum tayin dilekceme Red cevabı geldi bilgisi olan var mı

Red gelme sebebi eşimin o bölgeye görevlendirme ile gitmis olması görev süresi 2 yıl.ayni durumu yaşayıp olumlu gelen var mi

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