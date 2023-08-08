Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Ağustos 2023 20:59
Ths sınıfından Gih sınıfına geçmek

Merhaba bi kamu kurumunda elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum. Lakin sağlık olarak sıkıntılı bir durumdayım özelikle ayakta çalışırken, Bilgisayar işletmeni ve bilgisayar bakım onarımcı belgem var.. Nasıl hareket etmeliyim VHKİ olmak istiyorum. Yardımcı olurmusunuz ?

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