Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 21:01
Durum bildirir raporu sonucu öğrenme

Daha önce girdiğimiz heyet sonuçlarını nerden öğrenebiliriz?E nabızda görünmüyor da.Raporum daha önce olumlu sonuçlandı ama tekrardan bir içeriğine bakmak istiyorum

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